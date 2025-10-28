Urmărit de poliție prin Șcheia și Ițcani, un șofer de 27 de ani beat la volan a fost blocat în trafic



Un tânăr de 27 de ani din comuna Mitocu Dragomirnei a fost prins conducând beat după ce a ignorat semnalul de oprire al poliției și a fost urmărit prin Șcheia și cartierul Ițcani.

Potrivit Poliției Județene Suceava, în noaptea de luni spre marți, în jurul orei 02:10, un echipaj al Secției 9 Poliție Rurală Șcheia a încercat să oprească un BMW albastru pe strada Poligonului din comuna Șcheia.

Conducătorul nu s-a conformat semnalelor acustice și luminoase, declanșând o urmărire care s-a prelungit până în cartierul Ițcani, unde vehiculul a fost blocat pe un drum local lângă o spălătorie.

Șoferul, identificat ca fiind un bărbat de 27 de ani din satul Lipoveni, comuna Mitocu Dragomirnei, emana halenă alcoolică.

Testul cu etilotestul a indicat 1,22 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta și-a dat consimțământul pentru recoltarea probelor biologice și a fost condus la Spitalul Județean Suceava, unde i s-au prelevat două mostre de sânge.

Verificările au arătat că bărbatul are permis valabil, iar BMW-ul avea ITP și RCA în termen.

În acest caz s-a întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, iar cercetările continuă sub coordonarea Secției 9 Poliție Rurală Șcheia.