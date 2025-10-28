Primăria Suceava: Delgaz Grid, amendată pentru săpături neautorizate pe strada Universității



Primăria Municipiului Suceava a anunțat că societatea Delgaz Grid S.A., prin executantul S.C. Instgaz S.R.L., a efectuat lucrări de săpătură pe strada Universității fără avizul de spargere/săpătură eliberat de autoritatea locală.

În urma constatării, operatorul economic va fi sancționat contravențional conform legislației în vigoare.

„Primăria Municipiului Suceava reamintește tuturor operatorilor de rețele și executanților de lucrări că intervențiile pe domeniul public pot fi realizate doar în baza avizelor și autorizațiilor eliberate de autoritatea locală, în scopul protejării infrastructurii rutiere și al siguranței circulației”, se arată în comunicatul Primăriei.

Instituția își cere scuze pentru disconfortul creat șoferilor care au circulat marți pe strada Universității.