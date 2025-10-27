Casting la Teatrul Municipal Suceava pentru copii și adolescenți



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava lansează o invitație pentru copii și adolescenți pasionați de scenă. Pentru copiii care visează să joace alături de actori profesioniști, acum au șansa de a participa la un casting pentru un nou spectacol, programat să aibă premiera pe 13 și 14 decembrie 2025.

Sunt căutați:

Băieți cu vârste între 12 și 14 ani: proba de casting constă în interpretarea unui text la alegere, cu durata de 2 minute.

Fete cu vârste între 12 și 19 ani: proba include prezentarea unui text de 2 minute și interpretarea unui cântec (cu sau fără negativ), cu durata de 3 minute, ambele la alegere.

Programul castingului:

Vineri, 31 octombrie, ora 16:00 – prima probă, în spațiul expozițional al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava, în prezența regizorului.

Sâmbătă, 1 noiembrie, ora 10:00 – a doua probă pentru candidații selectați.

Cum te înscrii?

Trimite un e-mail la [email protected] (mailto:[email protected]) până joi, 30 octombrie, ora 14:00, cu următoarele informații: nume și prenume, data nașterii, înălțimea, greutatea, numărul de telefon și o fotografie portret.

Repetițiile pentru spectacol vor avea loc în lunile noiembrie și decembrie.

Contact pentru detalii suplimentare: 0757 820521.

Aceasta este o oportunitate unică pentru tinerii talentați din Suceava de a-și demonstra creativitatea și de a face parte dintr-o producție teatrală profesionistă.