Șofer prins beat la volan în Fundu Moldovei, acuzat de ultraj grav pentru amenințări cu violența și hărțuire online asupra polițistului și familiei sale

Un bărbat identificat ca C.C.F., a fost plasat de procurorii din Câmpulung Moldovenesc sub control judiciar pentru 60 de zile după ce a recunoscut integral acuzațiile de conducere sub influența alcoolului și ultraj în formă continuată, respectiv trei acte materiale distincte.

În acest caz, instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, anchetatorii arată că în 11 octombrie un control al poliției în trafic a escaladat rapid într-o campanie de amenințări violente, mesaje de intimidare și postări publice cu tentă sexuală și de violență, țintind un agent de poliție și familia acestuia.

Totul a pornit sâmbătă, 11 octombrie, în jurul orei 13:45, pe DJ 175, în satul Botu, comuna Fundu Moldovei când un echipaj al Secției de Poliție Rurală Pojorâta a semnalizat oprirea unui autoturism suspect, dar șoferul nu s-a conformat, continuându-și drumul.

La scurt timp, polițiștii l-au depistat în incinta unui bar din zonă, unde testarea cu etilotestul a confirmat o concentrație ridicată de alcool la volan. Deși C.C.F. a negat inițial că ar fi condus vehiculul, formalitățile pentru dosarul penal au fost întocmite pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 336 alin. (1) Cod Penal.

În timpul discuțiilor de la sediul poliției, însă, situația a degenerat. Suspectul a început să-l amenințe verbal pe agentul implicat, lansând replici de genul: „Eu zic să faci să fie bine cu permisul”, „Tu nu te gândești că ai făcut un abuz prin faptul că m-ai luat din bar”, „M-ai testat și mi-ai luat permisul, tu nu te gândești că m-ai lăsat fără pâine”, „O să ți se întoarcă ție toate astea” sau „Cunosc un procuror la București pe nume B.G. care o să te mute unde cântă doar păsările”. Aceste expresii, menite să-l constrângă pe polițist să renunțe la actele de constatare, au fost consemnate într-un raport depus ulterior la Poliția Municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Campania de intimidare nu s-a oprit aici. Tot pe 11 octombrie, după finalizarea documentației, C.C.F. a contactat prin WhatsApp șeful unui post de poliție dintr-o comună învecinată, cerându-i să intervină pe lângă agent pentru a „rezolva dosarul”, amenințând cu divulgarea unei presupuse filmări video cu „abuzuri” comise de polițist. Mesajele includeau fraze precum: „Aveam și al doilea telefon… Cel de serviciu”, „Cu filmarea de pe al doilea telefon”, „Direct la închisoare îl bag”, „Eu zic să îl înștiințezi” și „Și să facă să fie bine pentru amândoi”. Ulterior, suspectul i-a trimis direct agentului mesaje similare, insistând să evite suspendarea permisului și amenințând cu publicarea filmărilor la șefi ierarhici locali și de la București, precum și pe rețelele sociale.

Escaladarea a culminat cu o serie de postări pe Facebook, începând din 11 octombrie și continuând până pe 22 octombrie.

C.C.F. a publicat mesaje, video-uri și fotografii care făceau referire directă sau implicită la agent și familia sa, inclusiv amenințări cu violență fizică, insinuări sexuale perverse la adresa soției polițistului și previziuni sumbre precum că agentul va ajunge „șofer de transport în comun” sau „după gratii” pentru presupuse abuzuri.

Procurorul de caz s-a sesizat din oficiu pentru ultraj (art. 257 alin. 2 și 4 Cod Penal, raportat la art. 207 alin. 1 și 2, în formă continuată conform art. 35 alin. 1), extinzând urmărirea penală.

Pe 22 octombrie, au fost identificate postări suplimentare cu amenințări directe de violență, iar pe 24 octombrie, suspectul a inundat rețeaua cu un val masiv de conținut – mesaje, imagini și fotografii cu soția și cei doi copii ai agentului, însoțite de amenințări explicite cu acte de violență asupra lor.

Aceste acțiuni au generat o stare de teamă puternică polițistului, motivând o nouă extindere a dosarului.

Citat pentru audiere ca suspect, C.C.F. a refuzat să se prezinte, postând ironic pe Facebook fotografii cu citațiile. Un mandat de aducere a fost emis, iar pe 24 octombrie, a fost depistat pe raza județului Argeș și transportat forțat la Parchetul Câmpulung Moldovenesc.

În fața procurorului, a recunoscut toate faptele. Inițial reținut pentru 24 de ore, ulterior a fost supus controlului judiciar pentru 60 de zile.