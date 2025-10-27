Salvamont Suceava a reabilitat trasee montane în Giumalău și Călimani, pregătindu-se pentru sezonul de iarnă



Pe lângă misiunile de salvare, salvamontiștii de la Serviciul Public Salvamont Suceava, parte a Consiliului Județean Suceava, au intensificat lucrările de prevenție în munți.

În ultima săptămână, echipele au reabilitat trasee montane esențiale din masivele Giumalău și Călimani, pentru a asigura accesul sigur al turiștilor, mai ales în condiții de iarnă.

Aceste intervenții vin în contextul variațiilor bruște de temperatură anunțate pentru perioada următoare, Salvamont avertizând asupra riscurilor asociate.

În masivul Giumalău, salvatorii au reamenajat complet traseul marcat cu bandă roșie, varianta de iarnă, între Polița Caprelor și vârful Giumalău. Această rută alternativă devine esențială pe timp de iarnă, când varianta normală devine impracticabilă din cauza zăpezii și vântului puternic.

Lucrările au inclus refacerea marcajelor și curățarea potecii, pentru a preveni disorientarea în condiții de vizibilitate redusă.

În masivul Călimani, eforturile au fost concentrate pe zonele afectate de fenomene naturale. Cu ajutorul motoferăstraului, echipele au degajat arborii doborâți de vânt care blocau poteca în sectorul inferior al traseului marcat cu triunghi albastru, de la parcarea carierei de sulf până la Șaua Nicovala.

De asemenea, a fost curățată o cale de acces nemarcată, dar frecvent utilizată, între localitatea Dumitrelu și carieră – o rută populară printre schiorii de tură și personalul de la stația meteo Ratidis, mai ales când drumul principal este închis iarna.

În golul alpin, salvamontiștii au colaborat cu angajații stației meteo Ratidis pentru a repoziționa și amplasa aproximativ 60 de stâlpi indicatori. Aceștia au fost instalați în zona Halda Ilvei, pe traseul marcat cu cruce albastră (între Șaua Nicovala și stația meteo), pe traseul cu bandă roșie și punct roșu, precum și în sectorul superior al traseului cu triunghi albastru (parcare carieră de sulf – Șaua Nicovala).

Aceste marcaje sunt cruciale pentru orientare în condiții de ceață densă, unde vizibilitatea poate scădea sub 10 metri.

Salvamont Suceava atrage atenția asupra unor incidente regretabile din masivul Călimani: unii turiști au distrus sau au folosit stâlpii indicațori amplasați în anii precedenți pentru a face foc, ceea ce poate pune în pericol viețile drumeților surprinși de vreme rea.

Având în vedere prognoza meteo cu variații rapide de temperatură, Salvamont emite recomandări esențiale pentru turiști:

Să țină cont de avertizările de vreme rea (cod galben/portocaliu pentru vânt sau precipitații), deoarece condițiile se pot schimba brusc;

Să fie echipați adecvat: ghete de munte, jachetă de vânt, polar, rucsac, căciulă, apă, dulciuri, ochelari de protecție și mănuși;

Să verifice în prealabil accesibilitatea traseului în funcție de pregătirea fizică și echipament, contactând Salvamont pentru informații;

În caz de probleme, să sune imediat pentru intervenție promptă, evitând situații critice.

Telefoane utile:

112 – pentru urgențe;

0725 826 668 (0-SALVAMONT) – dispecerat național pentru urgențe și informații;

0724 212 857 – dispecerat județean Salvamont Suceava pentru urgențe și informații.