Castorii Suceava – dublă victorie la Turneul 2 de la Iași

Echipa de baschet U14 masculin a clubului ABC Castorii Suceava a confirmat forma excelentă din prima etapă a Campionatului Național, obținând două victorii categorice la Turneul 2, găzduit de CSȘ Unirea Iași.

Sucevenii au dominat confruntările, consolidându-și poziția de lider în grupă și asigurându-și calificarea pe primul loc în faza secundă a competiției.

Partidele disputate sâmbătă au adus scoruri convingătoare: Castorii Suceava a învins pe Phoenix Suceava cu 102-27, urmat de o victorie entuziastă în fața gazdelor de la Unirea Iași, 78-62.

Aceste rezultate vin după un debut promițător în prima etapă, unde băieții pregătiți de antrenorul Ovidiu Stafie au trecut de Unirea Iași (93-27) și Phoenix Suceava (83-11), preluând conducerea provizorie a grupei de calificare.

La finalul turneului, tehnicianul sucevean a subliniat importanța progresului constant al generației 2012-2013: „Sunt bucuros că am reușit să menținem poziția fruntașă din grupă și să mergem în faza secundă pe locul întâi. Sperăm să accedem în grupa valorică A și jucătorii să progreseze de la un turneu la altul. Remarcăm la acest turneu, dintre jucători, pe Balan Damian, convocat și pentru acțiunile lotului național lărgit de la Târgoviște, pe Matei Teodor și Pintilie Luca, debutanți anul acesta în campionatul național, și pe lângă aceștia pe Victor Popescu, care a reușit să fie, din nou, jucătorul cu cel mai multe puncte înscrise în faza întâi a acestui început de sezon. Și, bineînțeles, trebuie felicitați și ceilalți jucători din lot pentru că au reușit toți să puncteze în cele două meciuri.”

Ovidiu Stafie a adresat mulțumiri și părinților, pilonul de susținere al echipei: „Le mulțumim părinților pentru sprijinul oferit acestor tineri minunați și pentru susținerea baschetului din Suceava. Împreună vrem să construim o comunitate puternică și pasionată de acest sport frumos.”

Prin aceste evoluții consistente, Castorii Suceava demonstrează ambiție și competitivitate, promovând cu succes baschetul juvenil în nordul țării.

Următorul turneu este programat în perioada 22-23 noiembrie, unde sucevenii vor continua lupta pentru accederea în elita categoriei.

Lotul Castorii Suceava (cu numerele de pe echipament):

Balan Damian – 6

Bumbu David – 00

Cernica Leonid – 24

Crăciun David – 1

Croitor Vlad – 7

Fărtaiș Eric – 15

Ghivnici Ștefan – 9

Hudema Tudor – 28

Iftode Cristian – 13

Matei Teodor – 8

Pintilie Luca – 16

Popescu Victor – 30