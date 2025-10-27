Programul Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava – Noiembrie 2025



Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava invită publicul la o lună plină de spectacole variate, de la comedii și drame la concerte și proiecții de film, în luna noiembrie 2025.

Iată programul detaliat:

2 noiembrie, duminică, ora 19:00 – Cum vă place

Adaptare după William Shakespeare, regizată de Botond Nagy, spectacolul explorează „pădurile interioare” ale personajelor, combinând poezia și improvizația. Producția va fi prezentată și la Roman, pe 8 noiembrie, în cadrul Festivalului de Teatru Piatra Neamț 2025.

Un poem vizual multisenzorial, realizat de Magic Puppet (Cluj-Napoca), care combină păpușerie, videomapping și efecte sonore. Spectacolul, co-finanțat de AFCN, va fi urmat de o sesiune de mediere culturală. Intrarea este liberă!

Spectacol-concert parodic conceput de Bobo Burlăcianu și Bobi Dumitraș (Fără Zahăr), o alternativă ludică la „Cats”. Cu peste 50 de reprezentații din 2018, rămâne un favorit al publicului și festivalurilor.

Filmul despre viața lui Sergiu Celibidache, cu John Malkovich, Ben Schnetzer, Sean Bean și Miranda Richardson, va avea două proiecții speciale. Regizorul Serge Ioan Celebidachi și producătoarea Cristina Dobrițoiu vor participa la o sesiune de Q&A cu publicul.

O comedie romantică a Teatrului Metronom București, care abordează cu umor eterna întrebare despre dorințele femeilor. Un spectacol care promite zâmbete și reflecții.

Prima producție a stagiunii 2025-2026, regizată de Matei Vișniec, propune o călătorie în universul cuvintelor personificate. Spectacolul, un omagiu adus limbajului, este deja un succes de public.

Societatea Scriitorilor Bucovineni organizează lansarea cărții lui Vasile Tudor, în spațiul expozițional de la etajul al III-lea al teatrului.

Piesa clasică a lui I.L. Caragiale, regizată de Mădălin Hîncu, continuă să atragă publicul divers prin umorul și actualitatea sa, de 4 ani de la premieră.

Maria Rubi aduce un spectacol de flamenco plin de energie și emoție, cu o voce impresionantă și o conexiune autentică cu publicul. Acces gratuit pentru copiii sub 5 ani (în brațele părinților).

Continuarea spectacolului-concert „PiSiCi”, creat de Fără Zahăr, aduce noi povești muzicale din universul pisicesc, cu umor și originalitate.

