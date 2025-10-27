Curtea de Apel Suceava a celebrat Ziua Europeană a Justiției Civile prin concursuri de eseuri și desene pentru elevi



Cu ocazia Zilei Europene a Justiției Civile, marcată pe 25 octombrie, Curtea de Apel Suceava a organizat un concurs dedicat elevilor din municipiul Suceava, sub temele „Justiția prin ochii copiilor” și „Legile – mijloc de protecție sau de îngrădire a libertăților”.

Evenimentul, desfășurat în baza Protocolului de colaborare privind educația juridică, semnat de instituții de prestigiu ale sistemului judiciar românesc și cu sprijinul Asociației „Credendo Vides”, a avut ca scop promovarea educației juridice timpurii și stimularea creativității elevilor.

Concursul a implicat elevi de gimnaziu și liceu, care au exprimat prin eseuri și desene viziunea lor asupra justiției și rolului legilor.

Lucrările au fost evaluate de un juriu format din judecători și grefieri, iar premierea câștigătorilor a avut loc vineri, 24 octombrie 2025, în Sala Pașilor Pierduți din Palatul de Justiție Suceava.

Desenele premiate și selectate au fost expuse în același spațiu, evidențiind creativitatea participanților.

Câștigătorii concursului de eseuri sunt: Iordache Luca (clasa a XII-a, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” – locul I), Șutac Ioana (clasa a IX-a, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” – locul II) și Socoliuc Iana (clasa a XI-a, Colegiul Național „Petru Rareș” – locul III).

La categoria desene, premianții sunt: Lostun Darius-Ștefan (clasa a VII-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu” – locul I), Irimiciuc Ingrid (clasa a VII-a, Colegiul Național „Petru Rareș” – locul II) și Bejinaru Viviana (clasa a VI-a, Colegiul Național „Petru Rareș” – locul III).

Mențiuni au fost acordate elevelor Maruneac Erika-Maria, Cîrlioru Sofia și Corduneanu Sofia, toate de la Colegiul Național „Petru Rareș”.

Toți participanții și profesorii îndrumători au primit diplome și premii din partea Asociației „Credendo Vides”. Curtea de Apel Suceava a reiterat importanța educației juridice și a dialogului cu comunitatea, subliniind valorile europene ale dreptății și echității, și a mulțumit tuturor pentru implicare.