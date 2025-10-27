Execuția bugetului județului Suceava în primele 9 luni: Economii de peste 9 milioane de lei la cheltuieli de personal și de peste 12 milioane de lei la bunuri și servicii



Consiliul Județean (CJ) Suceava urmează să analizeze și să aprobe în ședința din 30 octombrie execuția bugetului județean pentru primele nouă luni ale anului 2025, conform raportului prezentat de Administratorul Public al Județului Suceava, Cezar Ioja.

Bugetul, aprobat inițial prin Hotărârea CJ Suceava nr. 48/21.03.2025 și rectificat ulterior prin alte șapte hotărâri, a înregistrat un excedent de casă de 51,3 milioane lei, conform datelor la 30 septembrie 2025.

Potrivit raportului, veniturile bugetului județean au totalizat 473,7 milioane lei, reprezentând 79,14% din prevederea bugetară la nouă luni. Acestea includ: venituri proprii de 172,4 milioane lei (101,62% din estimări), sume defalcate din TVA de 178,8 milioane lei (97,54%), subvenții de la bugetul de stat de 107,6 milioane lei (47,11%), subvenții de la alte administrații de 4,7 milioane lei (88,49%) și fonduri externe nerambursabile de circa 4,9 milioane lei. De asemenea, 5 milioane lei din excedentul anului precedent au fost alocate pentru secțiunea de dezvoltare.

Cheltuielile au însumat 422,4 milioane lei (67,22% din prevederi), din care 277,9 milioane lei pentru secțiunea de funcționare (86,25%) și 144,4 milioane lei pentru secțiunea de dezvoltare (47,19%). Cheltuielile de personal au atins 92,10% din estimări, fiind cu 9 milioane lei sub prevederi, iar cheltuielile cu bunuri și servicii s-au situat la 70%, cu peste 12 milioane de lei raportat la prevederea bugetară pe 9 luni.

Pentru secțiunea de dezvoltare, plățile pentru proiecte cu fonduri externe și PNRR au fost de 69,6 milioane lei (45,19%), iar pentru investiții din PNDL s-au efectuat plăți de 19,2 milioane lei.

Un exemplu notabil este proiectul „Regiunea Nord-Est – Axa Rutieră Strategică 1: Iași-Suceava”, cu plăți de 31,1 milioane lei din 56,8 milioane lei estimate.

Bugetul instituțiilor publice subordonate, precum Spitalul Clinic Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava și Muzeul Național al Bucovinei, a înregistrat venituri de 513,4 milioane lei (97,91%) și cheltuieli de 463,8 milioane lei (84,65%), cu un excedent de casă de 49,6 milioane lei.

De menționat este că excedentul de casă înregistrat în cadrul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.09.2025 este de 49.617.015 lei, cea mai pare parte din el reprezentând excedent al secțiunii de funcționare înregistrat la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, sumele urmând a fi utilizate pentru efectuarea de plăți în trimestrul IV.