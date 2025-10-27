Gheorghe Șoldan vrea ca județul Suceava să se mențină în primele opt destinații turistice preferate de români



Președintele Consiliului Județean (CJ) Suceava, Gheorghe Șoldan, a inițiat un proiect de hotărâre pentru aprobarea participării județului Suceava la Târgul de Turism al României, ediția de toamnă, care se va desfășura în perioada 20-23 noiembrie 2025 la Centrul Expozițional Romexpo din București.

Inițiativa, detaliată în referatul de aprobare, vizează promovarea potențialului turistic al Bucovinei pe plan intern și internațional, consolidarea notorietății regiunii și atragerea unui număr cât mai mare de turiști.

Conform referatului, CJ Suceava a participat constant la târguri și evenimente de turism, având ca obiectiv poziționarea Bucovinei ca destinație de top.

Evenimentul din București reprezintă o oportunitate de a promova valorile culturale, naturale și istorice ale județului, de a dezvolta parteneriate cu actori din industria turismului și de a împărtăși bune practici.

Participarea își propune să mențină Suceava în topul primelor opt destinații turistice interne preferate de români, conform datelor Institutului Național de Statistică pentru 2022-2024.

La târg, județul Suceava va fi promovat prin materiale informative elaborate de CJ, prezentarea ofertelor turistice pentru sărbătorile de iarnă pregătite de operatorii locali, demonstrații de meșteșuguri tradiționale și degustări de preparate specifice Bucovinei.

Aceste activități vor evidenția autenticitatea regiunii, atrăgând atenția publicului și a specialiștilor din domeniu.

Proiectul de hotărâre urmează să fie supus dezbaterii plenului CJ Suceava în ședința din 30 octombrie.