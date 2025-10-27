Consiliul Județean Suceava planifică amenajarea unei parcări și a unui punct de belvedere în Pasul Stânișoara și declară investiția de utilitate publică județeană



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Consiliul Județean (CJ) Suceava, prin inițiativa vicepreședintelui Stelian Simerea, a demarat procedurile pentru realizarea unui obiectiv de investiții în Pasul Stânișoara, pe Drumul Talienilor (DJ 209B), care leagă județele Suceava și Neamț.

Proiectul, intitulat „Ansamblu format din poartă tradițională, punct de belvedere și amenajare parcare pe Drumul Talienilor, în Pasul Stânișoara, județul Suceava”, își propune să valorifice potențialul turistic al zonei, evidențiat de peisajele montane și de importanța culturală a traseului menționat în romanul „Baltagul” al lui Mihail Sadoveanu.

Conform referatului de aprobare emis de vicepreședintele Simerea, drumul, modernizat în 2025 prin Programul Național de Dezvoltare Locală, a devenit un punct de atracție turistică datorită poziției sale în Munții Stânișoarei, cu Crucea Talienilor ca punct culminant.

Proiectul prevede amenajarea unei parcări pentru a facilita staționarea turiștilor și a unui punct de belvedere în condițiile în care din această locație pot fi observați fi observați masivul Giumalău și codrii seculari, masivul Rarău cu Pietrele Doamnei, elemente de identitate cu valoare simbolică și de reper importante pentru județul Suceava.

care să pună în valoare masivele Giumalău și Rarău, inclusiv Pietrele Doamnei, simboluri naturale ale județului Suceava.

Obiectivul este realizat în parteneriat cu comuna Mălini, care a pus la dispoziție un teren extravilan de 2.387 mp (pășune, Cartea Funciară nr. 42565), conform Hotărârii Consiliului Local Mălini nr. 38/11.07.2025.

CJ Suceava va asigura finanțarea și execuția, iar comuna Mălini va întreține obiectivul.

Acordul de asociere a fost aprobat prin Hotărârea CJ Suceava nr. 46/21.03.2025 și Hotărârea CL Mălini nr. 18/14.03.2025.

Pentru realizarea investiției, terenul trebuie scos din circuitul agricol, conform OUG nr. 34/2013 și Legii nr. 18/1991, fiind necesară declararea obiectivului ca fiind de utilitate publică și interes județean, conform Legii nr. 255/2010.

Certificatul de urbanism nr. 75/15.07.2025 emis de Primăria Mălini prevede obținerea avizelor de la ANIF și Ministerul Agriculturii.

Scoaterea din circuitul agricol nu implică recuperarea altor suprafețe, deoarece obiectivul este de interes public local.

Proiectul de hotărâre, care declară investiția de utilitate publică, urmează să fie supus dezbaterii plenului CJ Suceava în ședința din 30 octimbrie.

Inițiativa își propune să consolideze atractivitatea turistică a zonei, oferind turiștilor condiții optime pentru a admira peisajele unice ale Munților Stânișoarei.