CJ Suceava va aproba alocarea gratuită de spații în Palatul Administrativ pentru Prefectura Suceava, SPP și ANRSPS

Vicepreședintele Consiliului Județean (CJ) Suceava, Stelian Simerea, a inițiat un proiect de hotărâre ce va fi discutat în ședința din 30 octombrie prin care se aprobă alocarea cu titlu gratuit a unor spații din imobilul Palatul Administrativ către Instituția Prefectului – Județul Suceava, Serviciul de Pază și Protecție și Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Suceava a Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

Decizia vizează asigurarea sediilor necesare desfășurării activităților specifice și îndeplinirii atribuțiilor legale ale acestor entități.

Motivația proiectului, prezentată de vicepreședintele Simerea, subliniază că imobilul, proprietate publică a județului Suceava, a fost construit în 1903-1904 ca sediu al administrației orășenești, iar Palatul Administrativ a găzduit ulterior CJ Suceava, Instituția Prefectului și alte organe de stat.

În urma incendiului din 6 martie 2021, clădirea a fost predată temporar Companiei Naționale de Investiții pentru lucrări de consolidare, restaurare și reabilitare, iar instituțiile au fost relocate.

Solicitările pentru alocarea spațiilor au venit prin adrese oficiale, iar conform Codului Administrativ, consiliile județene au obligația de a pune la dispoziție spații pentru astfel de entități publice. De asemenea, Legea nr. 191/1998 și HG nr. 1380/2009 impun autorităților locale să asigure gratuit spațiile necesare Serviciului de Pază și Protecție și structurilor teritoriale pentru probleme speciale.

Hotărârea prevede utilizarea spațiilor pe toată perioada existenței entităților beneficiare, predarea-preluarea urmând a se realiza printr-un protocol.

Potrivit proiectului, Prefectura Suceava va deține în Palatul Administrativ circa 765 de mp, majoritatea birourilor urmând să fie la etajul al doilea al clădirii, dar va avea birouri și la parter și spații pentru arhivă la subsol.