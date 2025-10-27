Trei studenți ai USV de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării, experiență unică în Franța prin Bursa SILC



Trei studenți ai Facultății de Litere și Științe ale Comunicării (FLSC) de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava s-au întors cu entuziasm din Franța, după un sejur de imersiune lingvistică și culturală de două săptămâni, oferit prin Bursa SILC (Séjour d’Immersion Linguistique et Culturelle) de asociația ASAP din Sevrier, Haute-Savoie.

Giorgio Alexandro Juravle (Limba și literatura franceză – Limba și literatura italiană), Ioan Teodor Socoliuc Goian (Limba și literatura franceză – Limba și literatura germană și Limba și literatura engleză – Limba și literatura spaniolă) și Victoria Ailoi (Limba și literatura română – Limba și literatura franceză) au valorificat această oportunitate unică pentru dezvoltarea lor personală și profesională.

Bursa SILC, finanțată integral de asociația franceză, le-a oferit studenților șansa de a trăi „à la française”, integrându-se în viața de zi cu zi a comunității din Sevrier.

Programul a inclus aprofundarea limbii și civilizației franceze, exersarea competențelor de comunicare, descoperirea patrimoniului cultural, istoric și culinar al regiunii, precum și implicarea în activități comunitare.

Studenții au vizitat obiective remarcabile, precum Annecy – supranumită „mica Veneție a Alpilor”, Muzeul clopotelor Paccard, Chamonix – La mer de glace, Gorges du Fier și Jardins Secrets de Vaulx.

De asemenea, au petrecut două zile la Paris, explorând atracții emblematice precum Turnul Eiffel, Muzeul Luvru, basilica Notre Dame, Sacré-Cœur și Champs-Élysées.

Pe lângă componenta turistică, studenții au participat la activități ale asociației, cum ar fi pregătirea de sarmale românești pentru „Fete du Terroir” (Sărbătoarea Recoltei), și au interacționat cu elevi de la un liceu local, reflectând asupra diferențelor educaționale dintre România și Franța.

Experiența a consolidat legăturile de prietenie și colaborarea de 27 de ani dintre USV și ASAP.

Pentru cei 62 de beneficiari ai bursei SILC din 1998 până în prezent, acest sejur reprezintă un reper esențial în formarea lor ca viitori profesioniști.

Trăind în familii franceze, studenții au descoperit valorile și tradițiile locale, și-au depășit limitele lingvistice și au promovat cultura românească, devenind adevărați ambasadori culturali. Această experiență le-a deschis noi orizonturi, integrând bogăția a cel puțin două culturi și limbi, și pregătindu-i pentru o carieră de succes.