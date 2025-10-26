Primăria Suceava cere sprijinul instituțiilor statului după ce orașul a ajuns sub asediul „mafiei câinilor fără stăpân”



Primăria Municipiului Suceava a transmis, duminică, printr-un comunicat, că se confruntă cu o situație alarmantă privind abandonul coordonat al câinilor fără stăpân pe raza orașului, acuzând existența unor „structuri mafiote” care sabotează eforturile autorităților locale.

În ultimul an, fostul așa numit „Abator Public Suceava” a fost transformat într-un „Adăpost pentru câini fără stăpân”, considerat astăzi un model de bune practici la nivel național.

Adăpostul dispune de 180 de țarcuri complet refăcute, cu podele betonate, acoperișuri și cuști noi, dintre care 50 sunt nou construite pentru a găzdui între 2 și 6 câini, în special pui și juniori.

În prezent, adăpostul găzduiește 720 de câini.

În ultimele 10 luni, au fost înregistrate doar 194 de decese și 2 eutanasieri, perioadă în care 660 de câini au intrat în adăpost, dintre care 266 au fost abandonați direct la locație, iar 394 au fost capturați de pe străzile orașului.

Situația din luna octombrie 2025 este considerată „extrem de alarmantă”: în doar 24 de zile, 92 de câini au ajuns în adăpost, dintre care 76 capturați de pe străzile Sucevei, un record negativ la nivel național.

Primăria susține că municipiul este „sub asediul mafiei câinilor fără stăpân”, aceștia fiind abandonați în haite, câini de talie mare și din ce în ce mai agresivi, provenind din afara orașului și chiar a județului.

Primăria acuză o acțiune bine coordonată, care a escaladat după ce, în octombrie 2024, a renunțat la contractul cu firma privată Ovikit SRL, înființând propriul serviciu de capturare a câinilor.

Autoritățile susțin că au fost supuse unor presiuni, inclusiv mediatice, și li s-a sugerat că fenomenul abandonului va înceta doar dacă vor relua colaborarea cu firme private de capturare.

Primăria consideră că aceste „structuri organizate în stil mafiot” prioritizează câștigurile financiare în detrimentul siguranței publice.

Pentru a combate fenomenul, Primăria Suceava solicită sprijinul urgent al instituțiilor statului, sub coordonarea Prefecturii Suceava, inclusiv Inspectoratul Județean de Poliție, Poliția Animalelor, Direcția Finanțelor Publice Suceava și Direcția Sanitar-Veterinară.

Astfel, se cere o verificare amănunțită a trasabilității câinilor, a materialelor utilizate (vaccinuri, microcipuri, soluții de sedare) și a sumelor de bani implicate în contractele de capturare și gestionare a câinilor din județ și județele învecinate.

Verificările vizează inclusiv contractele primăriilor, decontările lunare, metodele de capturare și transport, precum și gestionarea câinilor în adăposturi, inclusiv corelarea datelor cu facturile de incinerare.

Autoritățile fac apel la instituțiile statului pentru a preveni escaladarea situației și pentru a proteja comunitatea.