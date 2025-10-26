Accident rutier în Bosanci: O femeie rănită pe trotuar după ce o autoutilitară s-a pus în mișcare



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată, vineri după amiaza, cu privire la un accident rutier produs pe DJ208A (strada Ștefan cel Mare), în localitatea Bosanci în urma căruia o persoană a fost rănită.

Din primele verificări efectuate de echipa operativă, s-a stabilit că, în jurul orei 13:18, un bărbat a condus o autoutilitară Mercedes-Benz Sprinter, cu numărul de înmatriculare SV27CLR, pe DJ208A, din direcția Suceava către Udești.

Acesta a oprit vehiculul în fața unui magazin din Bosanci, dar nu a asigurat corespunzător autoutilitara.

După ce șoferul a coborât și a intrat în magazin, vehiculul s-a pus în mișcare și, după aproximativ 126,9 metri, a surprins și accidentat o femeie care se deplasa pe trotuar.

Victima, o femeie din localitate, a fost transportată cu ambulanța la Spitalul Județean Suceava, unde a fost diagnosticată cu răni ușoare: contuzie la gamba stângă, brațul stâng și coloana cervicală.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă” cercetările fiind în curs pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale accidentului.