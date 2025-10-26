Branșament ilegal la rețeaua electrică depistat la o proprietate din Hănțești: Poliția a deschis dosar penal pentru furt de energie



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Adâncata, împreună cu reprezentanți ai SC Delgaz Grid SA, s-au deplasat, vineri, la o locuință din satul Hănțești în urma unor informații privind o intervenție ilegală la sistemul de furnizare a energiei electrice la o proprietate deținută de doi frați din localitate.

La fața locului a fost identificat unul dintre proprietari, un bărbat de 46 de ani, domiciliat în Hănțești.

În urma verificărilor efectuate în interiorul locuinței, reprezentanții Delgaz Grid au descoperit în pod un dispozitiv artizanal conectat la rețeaua principală de alimentare cu energie electrică.

De la acest dispozitiv porneau mai mulți conductori care alimentau trei încăperi ale casei, ocolind contorul electric.

Conductoarele deserveau diverși consumatori casnici, precum reșouri electrice, televizoare, calorifere și sisteme audio.

Cu ajutorul unui detector de joasă tensiune, s-au înregistrat valori între 199 și 229 volți la ieșirile dispozitivului artizanal, confirmând alimentarea ilegală a consumatorilor.

Dispozitivul a fost deconectat și ridicat, iar locuința a fost debranșată de la rețeaua de energie electrică de către reprezentanții Delgaz Grid.

Prejudiciul cauzat nu a fost încă stabilit, urmând a fi comunicat ulterior de compania de furnizare.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de „executarea sau folosirea de instalații clandestine în scopul racordării directe la rețea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare” și „furt”.