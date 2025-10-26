Recoltă de porumb de pe 1,2 hectare treierată și preluată din eroare în Frătăuții Noi de operatorul combinei agricole care a confundat terenurile



Polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Gălănești au fost sesizați, vineri, prin apel la 112 de către un localnic din comuna Frătăuții Noi, care a reclamat că recolta sa de porumb a fost treierată și sustrasă.

În dimineața aceleiași zile, bărbatul s-a deplasat la un teren agricol de aproximativ 1,2 hectare, situat în extravilanul comunei Frătăuții Noi, în zona cunoscută drept „Iacobasa”, pentru a verifica recolta de porumb.

Acesta a constatat că întreaga cantitate de porumb fusese treierată și sustrasă de persoane necunoscute.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că, pe 22 octombrie 2025, în zona respectivă, un localnic care deține o combină de mari dimensiuni a treierat porumb pe mai multe suprafețe de teren.

Contactat telefonic, acesta a confirmat că a efectuat lucrări agricole în zona „Iacobasa” pentru mai mulți proprietari din comună, dar a negat inițial că ar fi treierat porumbul de pe terenul persoanei vătămate.

Pentru clarificarea situației, bărbatul a fost de acord să se deplaseze la fața locului.

La locul faptei s-au prezentat atât operatorul combinei, cât și un alt localnic, proprietar al unui teren învecinat.

Operatorul combinei a recunoscut că, din eroare, a treierat porumbul de pe terenul persoanei vătămate, crezând că lucrează pe terenul vecin, aparținând celuilalt localnic.

Recolta a fost transportată și depozitată la ferma acestuia din urmă.

Proprietarul terenului învecinat s-a oferit fie să compenseze prejudiciul, fie să permită cultivarea porumbului pe suprafața sa de teren de către persoana vătămată.

În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „furt”.