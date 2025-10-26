Șoferul rănit după ce mașina a fost lovită de tren nu s-a asigurat la trecerea căii ferate



Un tânăr de 24 de ani din comuna Horodnic de Jos a fost rănit, sâmbătă dimineața, în urma unui accident.

Potrivit anchetei polițiștilor, tânărul conducea un autoturism marca Audi pe DN 2H, îndreptându-se spre DC 46, către localitatea Horodnic de Jos.

La trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere, semnalizată cu indicatoare, șoferul nu a respectat semnificația indicatorului STOP și nu s-a asigurat corespunzător.

Acesta a pătruns pe calea ferată, moment în care autoturismul a fost acroșat în aripa dreapta față de trenul Regio 5621 Suceava-Putna, condus de un mecanic de locomotivă de 45 de ani din municipiul Suceava.

În urma impactului, șoferul autoturismului a suferit vătămări corporale ușoare și a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Municipal Rădăuți, unde a fost diagnosticat cu „traumatism ușor prin accident feroviar”.

Atât conducătorul auto, cât și mecanicul de locomotivă au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru amândoi.

Poliția a stabilit că vina pentru producerea accidentului aparține șoferului autoturismului, care nu a respectat indicatorul STOP și nu s-a asigurat la trecerea peste calea ferată. În cauză, s-a întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”.