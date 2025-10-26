Accidentul din Ilișești produs după ce șoferul a adormit la volan



O femeie a fost rănită, duminică dimineața, în urma unui accident produs pe raza localității Ilișești.

Potrivit datelor din anchetă, un tânăr de 24 de ani, domiciliat în comuna Todireni, județul Botoșani, conducea un autoturism marca Hyundai pe DN17, în localitatea Ilișești, pe direcția Gura Humorului spre Suceava.

Din cauză că a adormit la volan, acesta a pierdut controlul vehiculului, ieșind în afara părții carosabile și ajungând în șanțul de acumulare a apelor pluviale.

În urma accidentului, o femeie de 48 de ani, pasageră în autoturism și domiciliată în aceeași localitate cu șoferul, a fost rănită ușor, suferind un traumatism la coloana vertebrală, contuzie la cotul drept și la genunchiul drept.

Aceasta a fost preluată de un echipaj medical și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava pentru îngrijiri.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Poliția a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă” cercetările fiind în curs pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale incidentului.