Un bărbat din Fălticeni a murit în timp ce era la compartimentul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu dizabilități în incinta DGASPC Suceava

Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată, vineri la prânz, prin apel la 112 de către un medic al Serviciului de Ambulanță Suceava cu privire la faptul că o persoană se afla în stop cardio-respirator în incinta clădirii DGASPC Suceava.
Echipa operativă a Biroului de Investigații Criminale (BIC) s-a deplasat la fața locului și a constatat că un bărbat din municipiul Fălticeni, se afla la DGASPC Suceava pentru o evaluare complexă a persoanelor adulte cu dizabilități.
În timpul discuției cu angajata, care îi analiza dosarul, bărbatul a devenit incoerent în vorbire și, la scurt timp, s-a prăbușit la sol.
Un echipaj de ambulanță a intervenit prompt, încercând să-l resusciteze, însă decesul a fost constatat la fața locului.
Din verificările preliminare, s-a stabilit că bărbatul suferea de mai multe afecțiuni medicale grave.
Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Județean Suceava pentru efectuarea necropsiei, iar poliția a deschis un dosar penal, cercetările fiind continuate de lucrătorii BIC pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale tragediei.
