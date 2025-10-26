Un bărbat din Fălticeni a murit în timp ce era la compartimentul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu dizabilități în incinta DGASPC Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată, vineri la prânz, prin apel la 112 de către un medic al Serviciului de Ambulanță Suceava cu privire la faptul că o persoană se afla în stop cardio-respirator în incinta clădirii DGASPC Suceava.

Echipa operativă a Biroului de Investigații Criminale (BIC) s-a deplasat la fața locului și a constatat că un bărbat din municipiul Fălticeni, se afla la DGASPC Suceava pentru o evaluare complexă a persoanelor adulte cu dizabilități.

În timpul discuției cu angajata, care îi analiza dosarul, bărbatul a devenit incoerent în vorbire și, la scurt timp, s-a prăbușit la sol.

Un echipaj de ambulanță a intervenit prompt, încercând să-l resusciteze, însă decesul a fost constatat la fața locului.

Din verificările preliminare, s-a stabilit că bărbatul suferea de mai multe afecțiuni medicale grave.

Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Județean Suceava pentru efectuarea necropsiei, iar poliția a deschis un dosar penal, cercetările fiind continuate de lucrătorii BIC pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale tragediei.