Compactor industrial căutat de autoritățile din Italia, găsit într-un microbuz ucrainean de polițiștii de frontieră din  PTF Siret

Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au depistat, pe 25 octombrie 2025, în jurul orei 07:40, un compactor industrial căutat de autoritățile din Italia.

Utilajul se afla în compartimentul de marfă al unui microbuz înmatriculat în Ucraina, condus de un bărbat de 53 de ani cu dublă cetățenie româno-ucraineană.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că echipamentul industrial, în valoare de circa 10.000 de lei, figurează în baza de date cu mențiunea „obiect căutat pentru a fi confiscat”, alertă emisă de autoritățile italiene.

Șoferul a declarat că nu știa că utilajul este căutat.

Polițiștii de frontieră au întocmit acte de urmărire penală pentru infracțiunea de tăinuire, iar compactorul a fost indisponibilizat la sediul Poliției de Frontieră Siret până la finalizarea cercetărilor.