Vicepreședinții CJ Suceava, Nicolae Robu și Stelian Simerea, foști elevi ai Colegiului Economic „Dimitrie Cantemir” din Suceava, la aniversarea a 59 de ani de la înființarea instituției

Vicepreședinții Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu și Stelian Simerea, foști elevi ai Colegiului Economic „Dimitrie Cantemir”, au participat la sfârșitul acestei săptămâni la evenimentul organizat cu ocazia împlinirii a 59 de ani de la înființarea instituției.

Festivitatea, desfășurată în Aula colegiului, a reunit generații de profesori, elevi și absolvenți care au contribuit la prestigiul acestei școli de renume.

Deși au absolvit în promoții diferite, cei doi vicepreședinți au fost prezenți împreună, evocând amintiri din perioada liceului.

„Am fost elevi ai acestui colegiu și ne leagă multe amintiri frumoase. Îi purtăm recunoștință fiecărui profesor care ne-a format și ne bucurăm să revenim aici, în locul care ne-a ajutat să devenim oamenii de azi”, a declarat Nicolae Robu.

La rândul său, Stelian Simerea a adăugat: „Mulțumim tuturor cadrelor didactice pentru implicarea de care au dat dovadă de-a lungul celor aproape șase decenii de existență a acestei instituții de învățământ. Un gând de recunoștință și pentru profesorii care nu mai sunt printre noi.”

Evenimentul a celebrat tradiția și excelența Colegiului Economic „Dimitrie Cantemir”, o instituție care continuă să formeze generații de profesioniști.