FOTO//Accident rutier în Ilișești: O femeie transportată la spital

O femeie a fost rănită, duminică dimineața, după ce un autoturism a ieșit în afara părții carosabile pe raza localității Ilișești.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijiniți de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

În accident au fost implicate două persoane, ambele conștiente și cooperante, neîncarcerate.

Acestea au fost monitorizate medical la locul incidentului.

În urma evaluării, o femeie a necesitat transportul la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.