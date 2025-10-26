Incendiu la un gater din Bogdănești de la o doză electrică defectă



Un incendiu a afectat, duminică dimineața, un operator economic din comuna Bogdănești.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, incendiul a fost semnalat la ora 3:01, iar la fața locului au intervenit echipaje ale Detașamentului de Pompieri Fălticeni, împreună cu Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență Bogdănești și Râșca cu cinci autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La ajungerea forțelor de intervenție, flăcările cuprinseseră camera de comandă a utilajelor dintr-o hală gater, existând riscul extinderii la întreaga construcție și la clădirile învecinate.

Incendiul a fost lichidat în jurul orei 5:00.

Focul a distrus spațiul tehnic, utilaje specifice, mase plastice, izolația cablurilor electrice și rumeguș, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați.

Alte echipamente de prelucrare a lemnului din apropiere au fost degradate.

Cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit la o doză electrică defectă.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au salvat hala gater, utilajele tehnologice, materialul lemnos și clădirile din jur, limitând pagubele.