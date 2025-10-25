Piața Dom Polski și zona Mănăstirii Zamca, redeschise sucevenilor după reabilitare: Prima stație modernizată pentru Transportul Metropolitan, funcțională



Piața Dom Polski și zona Mănăstirii Zamca, redeschise sucevenilor: Prima stație modernizată pentru Transportul Metropolitan, funcțională

Primăria Suceava a marcat, pe 25 octombrie 2025, un an de la preluarea mandatului noii administrații, prin finalizarea a două proiecte majore: reabilitarea Pieței Dom Polski și a zonei Mănăstirii Zamca.

Totodată, municipalitatea a anunțat punerea în funcțiune a primei stații modernizate pentru Transportul Metropolitan, un pas important pentru îmbunătățirea infrastructurii de transport public.

„După Parcul Șipote, Piațeta Hanului Domnesc și prima parte a Parcului din Areni, de astăzi vă așteaptă în haine noi și zona Mănăstirii Zamca, alături de Piața Dom Polski”, se arată în comunicatul Primăriei Suceava.

Aceste realizări se adaugă eforturilor constante ale administrației de a crește calitatea vieții sucevenilor, prin proiecte implementate „zi de zi”, indiferent de condiții.

„Nu reușim să facem minuni peste noapte, dar reușim să facem câte ceva în fiecare zi. Zi de zi! Fie că e soare sau cer noros, cald sau frig, zi lucrătoare sau zi liberă, gândurile și eforturile noastre au un singur scop: creșterea calității vieții sucevenilor”, se arată în mesajul municipalității sucevene.

Primăria a transmis un mesaj de răbdare și încredere către cetățeni, subliniind că în perioada următoare, sunt planificate reabilitarea Parcului Mărășești și a Curții Domnești, alături de alte proiecte menite să modernizeze orașul.

„Mergem înainte. Fix înainte. Pentru Suceava!”, a concluzionat administrația locală, reafirmând angajamentul pentru dezvoltarea continuă a municipiului.