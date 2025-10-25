Victorie importantă pentru Cetatea 1932 Suceava în deplasare la Adjud



Cetatea 1932 Suceava a obținut o victorie valoroasă, scor 1-0, în fața echipei CSM Adjud, în etapa a X-a a Seriei I din Liga a III-a, disputată sâmbătă, 25 octombrie 2025.

Sub conducerea antrenorilor Dorin Goian, Ionuț Plămadă și Andrei Ițco, sucevenii au bifat al șaptelea succes al sezonului, consolidându-și poziția în fruntea clasamentului.

Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 30 de Cosmin Tucaliuc, care a transformat cu precizie un penalty, aducând cele trei puncte formației din Suceava.

Echipa a început meciul în formula: David Feșteu – Șerban Nițu, Ruben Sumanariu, Ciprian Perju, Cătălin Grosu, Cristian Balgiu, Ștefan Petraru, Ionel Ungurianu, Mario Bai, Cosmin Tucaliuc și Alexandru Savin.

Pe banca de rezerve s-au aflat Păunel Apetrei, Juan Pătrașcu, Codrin Nica, Marius Codreanu, Ruslan Chelari, Eduard Ciobanu, Marian Ilie, Iosif Netbai și Alexandru Zaharia.

Cu acest rezultat, Cetatea 1932 Suceava rămâne pe locul secund în clasamentul Seriei I, cu 7 victorii, 3 înfrângeri și un golaveraj impresionant de 28-10.

În etapa următoare, sucevenii vor primi vizita echipei FC Șoimii Gura Humorului, pe stadionul Areni, sâmbătă, 1 noiembrie 2025, de la ora 14:00, într-un meci ce se anunță plin de spectacol.