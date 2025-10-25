Poliția Suceava cere sprijin pentru găsirea unei adolescente din Volovăț care a plecat de vineri după amiaza de acasă



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii suceveni desfășoară activități de căutare în vederea identificării minorei Bădeliță Alina Teodora în vârstă de 17 ani și 3 luni, care la data de 24.10.2025, in jurul orei 16:00, a părăsit voluntar domiciliul din comuna/sat Volovăț, fără a mai reveni până în prezent.

Tânăra are înălțime cca. 1,60 m, constituție atletica, ochi caprui-verzui, păr șaten deschis.

La momentul plecării tânăra era îmbrăcată cu o bluză cu dungi albe, gri și albastru, pantaloni sport albaștri și șlapi de culoare roz.

„În situația în care dețineți date cu privire la persoana căutată, vă rugăm să vă adresați celei mai apropiate unități de poliție sau să apelați SNUAU 112”, a transmis Poliția Județeană Suceava.