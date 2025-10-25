Vicepreședintele CJ Suceava Stelian Simerea a adus un omagiu militarilor de Ziua Armatei României



Piața Tricolorului din Suceava a găzduit, sâmbătă, ceremonia militară și religioasă dedicată Zilei Armatei României, organizată la Monumentul Eroilor „Bucovina Înaripată”.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrației publice locale și județene, cadre militare active și în rezervă, membri ai Asociației „Cultul Eroilor”, ai instituțiilor publice, partidelor politice și zeci de suceveni.

Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Stelian Simerea, a transmis un mesaj de recunoștință din partea administrației județene, adresat militarilor și veteranilor: „Suntem aici pentru a spune un simplu, dar profund: Mulțumim, Armatei României și militarilor săi! Mulțumim celor care au apărat libertatea, unirea și dreptul de a trăi în pace. Armata este instituția în care românii au cel mai ridicat nivel de încredere.”

În contextul tensiunilor regionale și al războiului de la granița României, vicepreședintele a subliniat importanța păcii și rolul Armatei Române, evidențiind statutul țării ca membră NATO și partener de încredere al Uniunii Europene și Statelor Unite.

„Astăzi, când vedem din nou război la graniță și tensiuni în regiune, înțelegem mai bine ca oricând cât de importantă este armata unei țări și cât de prețioasă este pacea. România este o țară sigură, membră a NATO și partener de încredere al Statelor Unite și al Uniunii Europene.”, a declarat Simerea.

Ceremonia a fost, de asemenea, un moment de omagiere a eroilor căzuți pe câmpurile de luptă, a veteranilor și a militarilor activi, cărora vicepreședintele le-a mulțumit pentru curaj, profesionalism și devotament.

El a reafirmat angajamentul Consiliului Județean Suceava de a sprijini instituțiile militare și de a promova respectul pentru eroii și istoria națională.

Evenimentul s-a încheiat cu depuneri de coroane și jerbe de flori la monument și cu defilarea gărzii de onoare, marcând solemnitatea și importanța Zilei Armatei României.