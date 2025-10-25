Primarul Vasile Rîmbu, de Ziua Armatei: Războiul de la granița noastră ne amintește cât de fragilă rămâne pacea, cât de prețioasă este siguranța și cât de important este să fim uniți în jurul celor care o apără



Piața Tricolorului din Suceava a găzduit, sâmbătă, ceremonia dedicată Zilei Armatei României, organizată de Centrul Militar Județean Suceava.

Evenimentul s-a desfășurat în fața monumentului „Bucovina înaripată” și a reunit suceveni, militari activi, rezerviști, veterani și familiile acestora pentru a celebra curajul și sacrificiul Armatei Române.

În discursul său, primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a adus un omagiu militarilor care, de-a lungul istoriei, au apărat libertatea și demnitatea națiunii. Evocând eliberarea Transilvaniei din 1944, edilul a subliniat că 25 octombrie este mai mult decât o dată istorică, fiind „ecoul bătăliilor de la Carei și recunoștința pentru cei care au apărat poporul român”.

„Astăzi, la peste optzeci de ani de la acel moment, lumea nu este lipsită de zgomotul armelor. Războiul de la granița noastră ne amintește cât de fragilă rămâne pacea, cât de prețioasă este siguranța și cât de important este să fim uniți în jurul celor care o apără”, a mai spus Vasile Rîmbu.

Primarul a atras atenția asupra contextului actual, marcat de războiul de la granița României, subliniind importanța unității și a profesionalismului Armatei Române, care nu se limitează la misiuni de luptă, ci include solidaritatea medicilor militari, instructorilor și rezerviștilor.

„ În aceste zile, circulă adesea dezinformări, temeri, confuzii. Vreau să spun răspicat, de aici, din inima Bucovinei: România nu este o țară care pregătește războiul, ci o țară care își respectă armata. Evidența rezerviștilor, exercițiile de pregătire și ceremoniile nu sunt semne de neliniște, ci expresia unei țări care vrea să fie pregătită, dar mai ales să fie în pace”, a declarat Vasile Rîmbu, combătând dezinformările și îndemnând la informare corectă și solidaritate.

Adresându-se veteranilor, tinerilor din academiile militare și familiilor militarilor, primarul a subliniat că armata reprezintă „un centru de greutate morală al națiunii” și un garant al stabilității României.

„A fi militar înseamnă a purta responsabilitate, a fi scutul din fața furtunii”, a adăugat acesta, îndemnând comunitatea să respecte și să susțină Armata Română.

„În aceste vremuri în care granițele sunt din nou fragile, armata poate fi un centru de greutate morală al națiunii. Este garanția că, indiferent cât de neliniștită ar fi lumea, România rămâne în picioare. Vă îndemn să ne respectăm armata, să ne informăm corect, să fim uniți și să nu lăsăm frica să ne încolțească în suflete și în minte”, a spus Vasile Rîmbu.

În numele Primăriei Municipiului Suceava, Vasile Rîmbu a mulțumit cadrelor militare active, rezerviștilor, veteranilor și familiilor lor pentru loialitate și curaj, urând „La mulți ani, Armatei României!” și tuturor celor care poartă pe uniforme și în inimă culorile drapelului național.