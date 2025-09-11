Șofer arestat preventiv după o urmărire în trafic: Amendă de aproape 12.000 de lei pentru nenumărate abateri



Un bărbat de aproximativ 30 de ani din comuna Dărmănești a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile după o spectaculoas8ă urmărire în trafic, miercuri dimineață, în municipiul Suceava.

Incidentul, care a pus în pericol siguranța altor participanți la trafic, s-a încheiat cu o coliziune minoră și sancțiuni contravenționale usturătoare, în valoare de 11.922 de lei.

Incidentul a început în jurul orei 08:20, pe strada Nicolae Bălcescu, unde un echipaj al patrulei de siguranță publică din cadrul Biroului de Ordine Publică – Poliția Municipiului Suceava a observat un autoturism cu indicii privind expirarea poliței de asigurare RCA.

Polițiștii au efectuat semnal regulamentar de oprire, însă șoferul a ignorat semnalul și a demarat în viteză, declanșând o urmărire pe strada Mărășești.

În timpul urmăririi, șoferul a încălcat multiple reguli de circulație, generând alertarea imediată a altor echipaje și constituirea de filtre rutiere.

Cu prioritate pentru protejarea pietonilor și a traficului intens, un echipaj a continuat urmărirea, în timp ce, pe strada Zamcei – un segment cu riscuri reduse –, un alt echipaj a fost direcționat din sens opus pentru interceptare.

La vederea blocajului, șoferul a încercat să evite coliziunea, a pierdut controlul și a lovit un autoturism parcat.

Ulterior, vehiculul a fost blocat definitiv, iar bărbatul a fost extras în siguranță de polițiști, fără alte incidente.

Verificările în bazele de date, efectuate cu aplicația E-dac, au relevat că șoferul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie auto, iar autoturismul lipsea de o poliță RCA valabilă.

Testat la sediul Poliției Municipiului Suceava cu etilotestul și pentru substanțe interzise, rezultatele au fost negative.

Pentru abaterile rutiere comise în timpul urmăririi – inclusiv refuzul de a opri și neregulile de circulație –, i s-au aplicat amenzi contravenționale totale de 11.922 de lei. De asemenea, certificatul de înmatriculare a fost retras, iar vehiculul imobilizat.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. Bărbatul a fost reținut inițial pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. Ulterior, instanța competentă a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, în vederea continuării cercetărilor.