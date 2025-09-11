Incendiu la o pensiune turistică din Fundu Moldovei: Flăcări la coșul de fum și acoperiș, stinse de pompieri



Un incendiu a izbucnit joi dimineața la o pensiune turistică din localitatea Fundu Moldovei,

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la fața locului au intervenit pompieri militari și civili, cu trei autospeciale de stingere, o autoscară mecanică și o ambulanță SMURD.

La sosirea forțelor, flăcările se manifestau intens la coșul de fum și se propagaseră parțial la acoperiș, afectând aproximativ 50 de metri pătrați.

Datorită intervenției eficiente, pompierii au reușit să localizeze și să lichideze incendiul în limitele în care a fost găsit, prevenind propagarea în restul pensiunii.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime omenești, iar turiștii și personalul au fost evacuați în siguranță.

Cauza probabilă a producerii incendiului este efectul termic generat de un coș de fum deteriorat.