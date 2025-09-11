Poliția Locală Suceava continuă să ridice mașinile parcate neregulamentar în municipiu



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliția Locală Suceava continuă să ridice mașinile parcate neregulamentar și reamintește că proprietarii acestora vor fi sancționați.

Potrivit unui anunț al Primăriei Suceava, joi, pe strada Tipografiei, a fost ridicată o mașină staționată neregulamentar într-o zonă unde staționarea este interzisă.

„Reamintim conducătorilor auto că respectarea semnelor de circulație și a zonelor cu restricții este obligatorie, pentru a asigura siguranța și fluența traficului rutier”, se arată în mesaj.

Totodată se subliniază că autovehiculele staționate neregulamentar vor fi RIDICATE, iar proprietarii acestora vor fi sancționați conform legislației în vigoare.