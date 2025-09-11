IPS Calinic a propus un „Decalog al canonistului” la deschiderea Simpozionului Național de Studii Canonice: „Tradiție și actualitate: Studiul Sfintelor Canoane în Ortodoxia românească în cei 100 de ani de patriarhat (1925-2025)”



Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a adresat un mesaj profund și inspirator la deschiderea Simpozionului Național de Studii Canonice, găzduit de Mănăstirea Sihăstria Putnei. Evenimentul, intitulat „Tradiție și actualitate: Studiul Sfintelor Canoane în Ortodoxia românească în cei 100 de ani de patriarhat (1925-2025)”, marchează un moment de reflecție academică și duhovnicească asupra importanței Sfintelor Canoane în viața Bisericii Ortodoxe Române. În mesajul său de bun venit, ÎPS Calinic a propus un „Decalog al canonistului”, un set de zece principii menite să ghideze abordarea canoanelor în spiritul tradiției și al actualității:

1.⁠ ⁠Raportează-te la conținutul canoanelor ca la un tezaur al Duhului Sfânt, nu ca la un simplu cod juridic, căci ele sunt expresia vie a sinodalității Bisericii și roade ale rugăciunii și jertfei celor ce au apărat dreapta credință.

2. Tâlcuiește canoanele în lumina Duhului, pătrunde sensul lor duhovnicesc, înțelege contextul istoric în care au fost scrise și așază-le în legătura lor organică cu Sfânta Scriptură și cu Sfânta Tradiție.

3. Întrebuințează sentința canonului ca pe un balsam de vindecare, nu ca pe o sabie, știind că are drept scop întoarcerea omului la plenitudinea vieții ecleziale.

4. Administrează canoanele cu multă așezare duhovnicească, fiindcă Biserica nu este tribunal, ci spital duhovnicesc, în care legile lucrează împreună cu harul vindecător al lui Dumnezeu.

5. Nu interpreta conținutul canoanelor prin prisma intereselor vremelnice, ci în spiritul credincioșiei față de Trupul lui Hristos.

6. Caută calea dreptei socotințe, astfel încât acribia să nu strivească, iar iconomia să nu relativizeze, pentru că adevărul și iubirea nu se exclud, ci se întregesc în sinteza lor eclezială.

7. Privește canoanele ca trepte ale pedagogiei divine care călăuzește Biserica, procesul de formulare al acestora întemeindu-se pe mărturisirea de credință și disciplina celor botezați în numele Preasfintei Treimi.

8. Respectă conținutul canoanelor, deoarece ele sunt expresia unității și a responsabilității ecleziale, nu simple norme disciplinare, în spatele fiecărei hotărâri stând conștiința întregului Trup al lui Hristos.

9. Apără dreapta credință cu fermitate neclintită, rostind însă adevărul cu blândețe și discernământ, ca să nu se preschimbe corectitudinea în pricină de poticnire, și nici pogorământul, în dezordine.

10. Supune-te tu însuți canoanelor, căci adevăratul interpret al acestora este cel care le transpune mai întâi în propria existență, neuitând că măsura cu care vei judeca va fi aceeași cu care vei fi judecat înaintea Tronului Dreptului Judecător.

„Dumnezeu să vă ajute ca timpul petrecut la Mănăstirea Sihăstria Putnei, în casa Sfinților Sila, Paisie și Natan, să fie cu folos academic și duhovnicesc, aducând bun și însutit rod”, a transmis ÎPS Calinic, binecuvântând lucrările simpozionului și rugându-se pentru sănătatea și împlinirile participanților.

Din inițiativa și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, în contextul Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, a organizat în perioada 9-10 septembrie 2025 Simpozionul Național de Studii Canonice „Tradiție și actualitate: Studiul sfintelor canoane în Ortodoxia românească în cei 100 de ani de patriarhat (1925-2025)”.

Desfășurat într-un loc cu adevărat deosebit, la Mănăstirea Sihăstria Putnei, evenimentul a debutat cu un Te Deum săvârșit de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, în biserica mare a așezământului monahal, împreună cu un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte clerici din rândul organizatorilor și participanților.

La finalul slujbei, Preasfinția sa a dat citire cuvântului de bun venit alcătuit de Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, zece considerente reunite sub imperativul tematic „Decalogul canonistului”.

În cadrul festivității de deschidere au fost acordate, din partea chiriarhului locului, distincții de vrednicie pentru „remarcabila activitate dedicată Bisericii și Comunității”. Cea mai înaltă distincție a eparhiei, Ordinul „Crucea Bucovinei” pentru clerici, a fost înmânat de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul părintelui prof. univ. dr. Nicușor Beldiman, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, și părintelui prof. univ. dr. George Grigoriță, de la aceeași instituție de învățământ.