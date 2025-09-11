Un bărbat din Fălticeni a primit un colet gol în loc de o consolă PlayStation



Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală 1 Vadu Moldovei au fost sesizați, joi seara, de un bărbat din municipiul Fălticeni, care locuiește în comuna Boroaia, cu privire la o posibilă înșelăciune.

Acesta a reclamat că, după ce a comandat online o consolă PlayStation în valoare de 1.200 de lei prin platforma OLX, coletul primit de la un punct de livrare easybox din Fălticeni era gol.

Conform verificărilor efectuate de polițiști, pe 7 septembrie 2025, reclamantul a plasat comanda pentru o consolă PlayStation, contactând o persoană care s-a prezentat ca fiind din municipiul Brașov.

Pe 10 septembrie, în jurul orei 22:00, acesta a ridicat coletul de la punctul de livrare easybox din Fălticeni, constatând că nu conținea produsul comandat.

În urma acestui incident, bărbatul a formulat o plângere pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de înșelăciune, iar cercetările sunt continuate de Postul de Poliție Boroaia pentru soluționarea cazului și identificarea autorului.