Copil de 7 ani, pe pervaz la etajul 2 al unui bloc din Burdujeni în timp ce mama era la ședința cu părinții

Secția de Poliție Burdujeni a fost sesizată, miercuri seara în jurul orei 18:30, de o femeie și ulterior prin 112 despre un incident petrecut la blocul nr. 85 de pe strada Muncii.

Un copil de 7 ani a fost observat stând pe pervazul unui apartament de la etajul 2, existând pericolul iminent de a cădea.

Polițiștii de la SP Burdujeni au intervenit prompt și au identificat mama copilului, precum și minorul.

Din discuțiile purtate, s-a stabilit că femeia părăsise locuința pentru aproximativ 20 de minute, pentru a participa la o ședință cu părinții la Școala Gimnazială nr. 11 Miron Costin Suceava, unde copilul este elev în clasa I.

La întoarcere, auzind larma în zonă, aceasta l-a observat pe fiul său pe pervaz și a urcat imediat pentru a-l pune în siguranță.

Femeii i s-a atras atenția cu privire la necesitatea supravegherii corespunzătoare a minorului.

Aceasta a declarat că este prima dată când și-a lăsat fiul nesupravegheat și s-a angajat să fie mai atentă pe viitor. Copilul nu a fost victima vreunei infracțiuni și nu prezintă urme de violență.