 AMBRO își reorganizează activitatea și reduce personalul cu 12 la sută pentru a consolida viitorul fabricii din Suceava

Compania AMBRO SA Suceava, lider pe piața de hârtie și ambalaje din România, a anunțat un plan de reorganizare care include o reducere a personalului de circa 12%. Măsura are ca obiectiv stabilizarea și consolidarea activității fabricii pe termen lung, se arată într-un comunicat de presă al companiei.

„Decizia survine într-un context politico-economic dificil, marcat de supracapacitatea de producție în Europa de Est, concurența puternică din partea Turciei, costurile energetice ridicate din România și incertitudinea fiscală. Acești factori au generat o scădere a vânzărilor și pierderi semnificative în prima jumătate a anului 2025”, se arată în comunicat.

Prin această decizie, AMBRO urmărește să își păstreze competitivitatea, sa continue investitiile in derulare și să își securizeze viitorul în fața provocărilor pieței.

„Este o perioadă de adaptare la realitățile economice. Prin acest pas dificil, dar necesar, dorim să asigurăm continuitatea producției și să menținem AMBRO ca un angajator important în județul Suceava”, a transmis conducerea companiei.

Planul prevede acordarea de compensații financiare și măsuri de sprijin pentru angajații afectați, în conformitate cu legislația în vigoare și Contractul colectiv de muncă.

Astfel, AMBRO confirmă angajamentul său față de comunitatea locală și față de partenerii săi, pregătindu-se să răspundă noilor provocări economice, cu scopul de a rămâne un pilon al industriei la nivel regional.