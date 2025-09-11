Accident rutier pe Bulevardul George Enescu din Suceava: Două persoane rănite și mai multe mașini avariate



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un accident rutier s-a produs joi seara în municipiul Suceava, pe Bulevardul George Enescu, după coliziunea dintre un autobuz și un autoturism.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, în urma impactului, două persoane au fost rănite, iar alte trei mașini parcate au suferit avarii.

La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare, precum și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Cele două victime, aflate în autoturism, erau conștiente și cooperante.

Ele au fost preluate de cadrele medicale și transportate la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Poliția urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.