Nouă parcare provizorie cu 220 de locuri la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava

Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, dr. Ionuț Mircea Jurchiș Irimie, a anunțat vineri finalizarea și darea în folosință a unei noi parcări provizorii cu o capacitate de 220 de locuri, situată în incinta Spitalului Vechi.

Realizată din fondurile proprii ale spitalului, cu sprijinul Consiliului Județean Suceava, această investiție vizează decongestionarea traficului și reducerea aglomerației din parcarea Spitalului Nou, îmbunătățind condițiile pentru pacienți și aparținători.

„ În spiritul respectului față de pacient și familie, am gândit un sistem prin care persoana care are nevoie de transport și însoțitor să poată fi adusă cu mașina până în fața Ambulatoriului sau a Unității de Primiri Urgențe urmând ca șoferul să parcheze ulterior în noua parcare,” a declarat dr. Jurchiș Irimie.

Managerul SCJU Suceava a anunțat în luna iulie inițierea proiectului amenajării parcării cu peste 200 de locuri în zona spitalului vechi arătând că alături de măsura de modificare a orelor de vizită aceasta va fi benefică pentru deblocarea și fluidizarea traficului în curtea spitalului.