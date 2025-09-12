Detaliile accidentului de pe Bd. George Enescu din Suceava: Un tânăr la volanul unui BMW a pierdut controlul volanului din cauza vitezei



Un tânăr de 21 de ani din Salcea și o adolescentă de 16 ani din aceeași localitate au fost răniți ușor, joi seara, în urma unui accident rutier produs pe bulevardul George Enescu din Suceava.

Potrivit datelor din ancheta polițiștilor, joi seara, la ora 19:38, un tânăr de 21 de ani, din orașul Salcea, conducea un autoturism marca BMW, model 320D, înmatriculat în Spania, pe banda nr. 2 a Bulevardului George Enescu din municipiul Suceava, din direcția străzii Universității spre strada Mărășești.

Din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum, respectiv carosabil umed, acesta a pierdut controlul volanului, a intrat în derapaj și a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu un autobuz marca Granton, condus regulamentar de un șofer de 42 de ani, din Suceava, pe banda nr. 1, din direcția străzii Mărășești spre strada Universității.

În urma impactului, autoturismul BMW a ricoșat, lovind alte trei autoturisme parcate regulamentar.

Atât conducătorul auto, cât și pasagera din dreapta față, o tânără de 16 ani, din Salcea, au suferit leziuni ușoare.

Echipaje de ambulanță au intervenit la fața locului, transportând victimele la Spitalul Județean Suceava, unde au fost diagnosticate cu contuzii și traumatisme minore.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Poliția a întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”, urmând a se efectua cercetări pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale accidentului.