Sancțiuni pentru depozitări neconforme de deșeuri pe malul râului Suceava

În urma unei sesizări primite de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Suceava privind depozitări neconforme pe malul drept al râului Suceava, o echipă de comisari a efectuat un control pentru verificarea respectării normelor de protecție a mediului.

Deși angajații Unității Administrativ-Teritoriale (UAT) desfășurau acțiuni de colectare a deșeurilor în zona respectivă la momentul controlului, în urma verificărilor, inclusiv în locațiile învecinate, au fost identificate cantități mici de noi depozitări de deșeuri menajere amestecate cu deșeuri reciclabile.

Pentru neconformitățile constatate, UAT-ul responsabil a fost sancționat contravențional conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.

De asemenea, au fost stabilite măsuri obligatorii pentru continuarea salubrizării zonelor afectate de depozitările neconforme.