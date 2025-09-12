Un bărbat din Ciocănești a suferit un AVC în timp ce conducea, fără permis, un ATV neînmatriculat pe un drum public



Poliția municipiului Vatra Dornei a fost sesizată, joi dimineața la ora 8:38, prin apel la 112 de către un localnic despre un incident petrecut în comuna Ciocănești.

Acesta a anunțat că o persoană a suferit o criză medicală în timp ce conducea un ATV pe drum public.

În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că un bărbat de 58 de ani, din comuna Ciocănești, conducea un ATV marca Hecht, neînmatriculat, pe strada Brezuța-Colacu din satul Ciocănești.

În apropierea intersecției cu DN 18, acesta a suferit un accident vascular cerebral, fără a fi implicat într-un accident rutier.

Bărbatul a fost preluat de un echipaj medical și transportat de urgență la UPU Suceava pentru îngrijiri medicale.

Verificările efectuate au relevat că șoferul nu deținea permis de conducere, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat un rezultat negativ.

Poliția a întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul neînmatriculat” și „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.