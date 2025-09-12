Informare meteorologică: Ploi însemnate cantitativ în jumătatea de est a țării și zonele montane



Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 12 septembrie, ora 10:00 – 13 septembrie, ora 02:00, care vizează ploi însemnate cantitativ.

Potrivit meteorologilor, în jumătatea de est a țării și în zonele montane, vor fi perioade cu ploi, care vor avea și caracter de aversă.

Izolat, se vor semnala descărcări electrice.

Cantitățile de apă estimate vor fi de 15…20 l/mp, iar în unele zone se vor depăși 30 l/mp.