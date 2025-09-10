Accident în Pasul Mestecăniș: Autobasculantă încărcată cu pietriș, răsturnată pe carosabil



O autobasculantă încărcată cu pietriș s-a răsturnat, miercuri dimineața, pe carosabil, în Pasul Mestecăniș, localitatea Valea Putnei.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială de stingere dotată cu accesorii pentru descarcerare și un echipaj SMURD.

Conducătorul auto, singurul ocupant al vehiculului, a fost preluat de paramedici pentru acordarea primului ajutor medical.

Bărbatul, aflat în stare conștientă și cooperant, va fi transportat la Centrul de Primiri Urgențe Câmpulung Moldovenesc pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.