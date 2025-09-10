ISJ Suceava a repartizat 1030 de posturi didactice vacante pentru anul școlar 2025-2026, dar au rămas neocupate 327 de posturi complete sau incomplete



Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava a finalizat o etapă a mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar, prin repartizarea a 1030 de posturi didactice și catedre vacante sau rezervate, în ședințe publice organizate în perioada 4-5 septembrie 2025.

Procesul, derulat conform calendarului național pentru anul școlar 2025-2026, vizează suplinirea calificată și necalificată a pozițiilor rămase libere după etapele anterioare de titularizare și transfer.Etapa de mobilitate a continuat cu repartizarea candidaților în baza prevederilor Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic.

Aceste proceduri asigură o distribuire echitabilă, prioritară pentru candidații calificați, și includ angajări pe perioadă determinată, detașări și prelungiri de contracte.

Potrivit unui comunicat semnat de inspectorul școlar general prof. Nicolae-Ciprian Anton în ședințele publice organizate de compartimentul Resurse Umane au fost ocupate următoarele categorii de posturi:

416 angajări pe perioadă determinată pentru candidați cu notă obținută în 2025;

6 angajări pe perioadă determinată pentru candidați cu rezultate din anii 2019-2024;

18 angajări pe perioadă determinată pentru candidați cu rezultate din anii 2022-2024;

1 angajare pe perioadă determinată prin detașare pentru candidat cu notă;

105 posturi ocupate cu personal didactic fără studii corespunzătoare postului, pe perioadă determinată;

187 angajări pe perioadă determinată în ședința publică;

220 prelungiri de contract individual de muncă pe perioadă determinată pentru candidați cu definitivat și notă/media de cel puțin 7;

56 prelungiri de contract pentru candidați cu notă/media de cel puțin 5 sau între 5 și 7;

21 prelungiri de contract pentru candidați fără definitivat, dar cu notă/media de cel puțin 7.

Totalul posturilor ocupate în această etapă se ridică la 1030.

Cu toate acestea, rămân neocupate 327 de posturi, dintre care 71 complete și 256 incomplete (fracțiuni de posturi).