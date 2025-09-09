Poliția Suceava cere sprijin pentru găsirea unei adolescente din Râșca ce nu s-a întors acasă de peste o săptămână



Poliția Județeană Suceava a anunțat, marți seara, că polițiștii desfășoară activități de căutare şi identificare a minorei FUNDĂCESCU ANDREEA-KARINA, de 15 ani, domiciliată în comuna Râșca, sat Slătioara, județul Suceava, care, la data de 30.08.2025, a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit.

Semnalmentele persoanei dispărute: înălțime aproximativ 1,60 m, greutate aprox. 55 kg, păr de culoare blond, ochi albaștri.

La momentul plecării, minora era îmbrăcată cu pantaloni tip blugi, tricou alb, sandale negre.

Cei care dețin date si informații utile în vederea localizării și găsirii persoanei sunt rugați să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze de îndată SNUAU 112.