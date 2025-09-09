Finanțarea Autostrăzii Pașcani-Suceava-Siret, asigurată cu fonduri europene prin SAFE. Gheorghe Șoldan spune că vor fi semnate contractele de execuție și se încep lucrările



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



România va beneficia de o finanțare provizorie de 16,68 miliarde de euro prin mecanismul Security Action for Europe (SAFE), conform alocărilor anunțate astăzi de Comisia Europeană. Aceasta reprezintă a doua cea mai mare sumă alocată unui stat membru participant la program, din cele 19 țări care și-au exprimat interesul. Programul SAFE, un instrument financiar temporar al UE cu un buget total de 150 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi, vizează consolidarea apărării colective moderne și reziliente prin cooperare industrială și reducerea fragmentării pieței de apărare. Fondurile, disponibile până la 31 decembrie 2030, sunt acordate pe baza unui plan național de investiții aprobat de Comisia Europeană.

Finanțarea alocată României are trei componente majore:

Apărare: Planificarea pe 5 ani a achizițiilor de tehnică militară în parteneriat cu state europene, pentru dezvoltarea fabricilor de profil și integrarea în lanțurile valorice ale industriei de apărare europene. Buget: Achizițiile vor fi finanțate prin credite cu dobânzi avantajoase, cu o perioadă de grație de 10 ani și rambursare pe 40 de ani. Infrastructură: Finanțarea propusă include proiecte mixte civil-militare, precum finalizarea autostrăzilor A7 și A8 (tronsoanele Pașcani – Suceava – Siret și Pașcani – Iași – Ungheni).

În lunile septembrie și octombrie, vor avea loc negocieri tehnice pentru definitivarea listei proiectelor finanțate, urmând ca lista finală să fie stabilită ulterior.

„Acest anunț al Comisiei Europene arată că acum avem finanțare pentru Autostrada Pașcani-Suceava-Siret. Sper ca în câteva săptămâni să fie semnat și contractul de execuție al autostrăzii pentru începerea lucrărilor”, a declarat președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, pentru News Bucovina.

El a reamintit că licitațiile pentru construirea autostrăzii s-au finalizat și că a avut numeroase intervenții în vederea asigurării finanțării astfel încât să se poată semna contractele de execuție.