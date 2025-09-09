Finalizare asfaltare pe DJ 209G: Președintele Gheorghe Șoldan anunță modernizarea a 23 km de drum județean



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat finalizarea asfaltării drumului județean 209G pe un tronson de 23 de kilometri, care leagă comunele Straja, Brodina și Ulma.

Proiectul, demarat recent, completează lista celor cinci drumuri județene modernizate în ultimele săptămâni.

În această după-amiază, la Brodina, Șoldan s-a întâlnit cu primarii celor trei comune: Vasile Uhliuc (Brodina), Mihai Juravle (Straja) și Nicolae Schipor (Ulma).

Discuțiile au vizat importanța drumului pentru comunități, facilitarea legăturilor interlocale, sprijinirea activității economice și creșterea siguranței în trafic.

„În prezent se toarnă covor asfaltic pe ultimii 4 din cei 23 de kilometri pe care i-am propus pentru asfaltare. Până acum, în prima etapă, s-a asfaltat un tronson de 19 kilometri, la Straja și Ulma, iar în aceste zile se lucrează la cei 4 kilometri rămași neasfaltați, pe raza comunei Brodina. În paralel, alte echipe lucrează la Straja și la Ulma, pentru refacerea acostamentelor, iar în scurt timp va începe și marcajul drumului”, a declarat Șoldan.

Drumul, neasfaltat de aproape zece ani, face parte din prioritățile mandatului său.

„Modernizarea drumurilor județene e o prioritate în acest mandat, iar până în prezent, la nici un an de când mă aflu în fruntea Consiliului Județean Suceava, a fost turnat covor asfaltic de trei ori mai mult decât media anilor precedenți”, a subliniat președintele CJ.

Șoldan a promis continuarea eforturilor: „Nu ne oprim aici! Modernizarea drumurilor stă la baza dezvoltării județului nostru. Îmi doresc ca în curând să vin cu noi vești importante despre marile proiecte de infrastructură rutieră pe care le așteaptă toți sucevenii.”