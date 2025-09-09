„Grădini Muzicale”: Proiect cultural inedit încheiat cu succes la Rădăuți și împrejurimi



Proiectul „Grădini Muzicale”, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, s-a încheiat cu succes după o serie de cinci concerte desfășurate între 3 și 7 septembrie 2025.

Evenimentul a combinat muzică clasică, pop, muzică interbelică, teatru și video art în spații neconvenționale din aer liber, atrăgând un public numeros și aprecieri pozitive.

Concertele au avut loc în locații pitorești din județul Suceava: „Povești nemuritoare” pe 3 septembrie la Grădina Voievozilor din Horodnic de Sus (Diamond Quartet), „Pasiune” pe 4 septembrie în Parcul Central din Rădăuți (Iana Novac & Cvartetul Liric & Marius Sireteanu), „Cântece de lume” pe 5 septembrie în Grădina Colecției Etnografice „Felicia și Dionizie Olenici” din Horodnic de Jos (NSCo Ensemble cu Ovidiu Foca, Andrei Mihail Radu, Corina Răducanu & Eugen Dumitrescu), „Baroc… ABC” pe 6 septembrie în Grădina EGGER Group (Ansamblul de Muzică Barocă Enérgeia) și „O poveste de odinioară” pe 7 septembrie la Amfiteatrul din Marginea (Miruna Ionescu & Valentin Albeșteanu & Taraf de oraș).

Fiecare eveniment a început la ora 20:00 și a inclus elemente artistice inovatoare, precum video art semnat de Cristina Bodnărescu și teatru cu actrița Clara Popadiuc.

„Ne-am bucurat că proiectul nostru, ‘Grădini Muzicale’, a fost pe placul publicului. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost prezenți, alături de noi, în acest maraton cultural! Am primit multe felicitări, avem recenzii extraordinare despre tot ce s-a întâmplat serile trecute pe cele cinci scene, iar acesta este cel mai bun indicator că munca noastră nu este în zadar”, a declarat Ovidiu Foca, managerul Casei de Cultură Rădăuți.

El a mulțumit artiștilor implicați – Diamond Quartett, Iana Novac & Cvartetul Liric & Marius Sireteanu, NSCo Ensemble, Ansamblul de Muzică Barocă Enérgeia, Valentin Albeșteanu & Miruna Ionescu & Taraf de oraș, actriței Clara Popadiuc și artistei vizuale Cristina Bodnărescu – precum și gazdelor: Grădina Voievozilor, Primăria municipiului Rădăuți, Colecția Etnografică „Felicia și Dionizie Olenici”, EGGER Group și Primăria comunei Marginea.

Proiectul, organizat de Casa de Cultură Rădăuți, a avut ca parteneri Primăria Rădăuți, Primăria Marginea, EGGER Group, Colecția Etnografică „Felicia și Dionizie Olenici” și Hanul Voievozilor.