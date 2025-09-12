Premiul de Excelență în Educație 2025, oferit directorului Dan Popescu, de la Colegiului Național “Ștefan cel Mare” Suceava, de către Fundația Umanitară ASSIST



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Dan Popescu, profesor de matematică și director al Colegiului Național “Ștefan cel Mare” din Suceava, a primit Premiul de Excelență în Educație 2025 în valoare de 7.500 lei, din partea Fundației Umanitare ASSIST. Distincția, acordată joi seară, în cadrul celei de-a XII-a ediții a evenimentului “Simfonii de Toamnă”, organizat de Rotary Club Suceava-Bucovina, subliniază contribuția remarcabilă a unuia dintre cei mai respectați profesori din comunitatea locală.

Premiul oferit în fața miilor de suceveni este un gest de recunoștință pentru toată activitatea sa de peste patru decenii de activitate. Pentru înmânarea acestuia, pe scenă au urcat Andrei Cioban, președintele Fundației Umanitare ASSIST și doamna profesoară Daniela Lungoci de la Școala Gimnazială Ipotești, câștigătoarea Premiului de Excelență în Educație din 2024.

Pe scena Simfoniilor de Toamnă, Andrei Cioban, președintele Fundației Umanitare ASSIST a declarat: „Excelența în educație nu se măsoară doar în medalii sau statistici, ci mai ales în felul în care profesorii reușesc să inspire, să formeze caractere și să pregătească generații pentru viitor. Domnul Popescu este un exemplu de consecvență și pasiune, iar comunitatea noastră trebuie să pună în lumină oamenii de valoare”.

Prof. Dan Popescu vine în continuarea seriei de profesori cărora Fundația Umanitară ASSIST le-a acordat Premiul de Excelență în Educație: prof. Lungoci Daniela (2024), prof. dr. Petru Crăciun (2023), prof. Costan Costică (2022).

În fruntea unei instituții de învățământ de prestigiu

Începând din 2001, prof. Dan Popescu deține și funcția de director al Colegiului Național “Ștefan cel Mare” din Suceava, instituție care, sub conducerea sa, a reușit să își consolideze poziția de colegiu de elită în România.

Promovabilitate integrală la examenele naționale, sutele de olimpici la nivel județean și național, dar și medaliile internaționale obținute la competiții prestigioase confirmă acest statut al colegiului. Aceste performanțe nu ar fi fost posibile fără viziunea directorului Dan Popescu, care a reușit să mențină un echilibru între tradiția academică și inovația necesară unui mediu educațional modern.

“Mulțumesc pentru onoare și pentru emoții! Am bucuria să fac parte dintr-o categorie de oameni uneori naivi, uneori absurzi, dar întotdeauna cu credința că educația formală poate schimba lumea. Mulțumesc tuturor elevilor și profesorilor cu care m-am interceptat în toată viața mea, mai ales comunității din jurul Colegiului “Ștefan cel Mare.”, a declarat profesorul Dan Popescu.

Un alt capitol esențial al carierei sale este legat de Centrul Județean de Excelență Suceava, unde prof. Dan Popescu a jucat un rol decisiv. Sub îndrumarea sa, centrul a devenit locul în care elevii talentați la matematică au putut să își dezvolte potențialul și să se pregătească pentru competiții naționale și internaționale.

Povestea domnului profesor poate fi urmărită aici: https://youtu.be/HblLaSLQspw

NIKON Z6II

Spectatorii au contribuit la strângerea de fonduri pentru modernizarea sălii de spectacole de la Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”

În cadrul evenimentului, Rotary Cub Suceava-Bucovina a invitat spectatorii să doneze pentru a susține arta și educația din comunitate, susținând astfel inițiativa Fundației Umanitare ASSIST de a modernizarea sala de spectacole a Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava.

Inițiat în decembrie 2024, acesta este cel mai amplu proiect al Fundației Umanitare ASSIST . Lucrările sunt deja în plină desfășurare încă din luna iunie, iar sprijinul comunității sucevene este esențial pentru finalizarea lor.

Această inițiativă promite să aducă un concept nou în Suceava, sub forma unei săli moderne, proiectată la cele mai înalte standarde de calitate internaționale.

Un angajament solid față de educație și cultură

Din 2022, Fundația Umanitară ASSIST investește în viitorul comunității sucevene prin proiecte de educație, cultură, sănătate și sprijin umanitar. În domeniul educației, Fundația Umanitară ASSIST sprijină participarea elevilor la competiții internaționale, oferă cursuri gratuite pentru cadrele didactice și echipează școlile și laboratoarele de robotică din Suceava cu tehnologie modernă. În sfera culturală, fundația se implică activ în evenimentele majore ale Sucevei, fiind deja un partener constant al evenimentelor precum Festivalul Internațional de Teatru “Matei Vișniec” și Simfonii de Toamnă.