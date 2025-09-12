Ziua Pompierilor din România, sărbătorită la Suceava cu porți deschise la toate subunitățile de intervenție și cu puncte de informare în municipiul Suceava



Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava marchează pe 13 septembrie 2025 Ziua Pompierilor din România, celebrând 177 de ani de la eroica Bătălie din Dealul Spirii din 1848.

Acest moment istoric, în care pompierii militari conduși de căpitanul Pavel Zăgănescu au luptat cu curaj împotriva trupelor otomane, rămâne un simbol al devotamentului și sacrificiului în slujba valorilor naționale.

Cu această ocazie, ISU Suceava organizează o serie de activități dedicate comunității, menite să apropie publicul de realitatea meseriei de pompier.

Astfel, sâmbătă 13 septembrie, între orele 09:00-15:00, toate subunitățile de intervenție din județ își vor deschide porțile pentru vizitatori.

La sediul Detașamentului de Pompieri Suceava va fi amenajat un punct de informare privind măsurile de prevenire a situațiilor de urgență. Publicul va avea ocazia să vadă tehnica de intervenție, să interacționeze cu salvatorii și să afle detalii despre munca de zi cu zi a pompierilor.

De asemenea, între orele 10:00-14:00, ISU Suceava va fi prezent în municipiul Suceava, la Iulius Mall și pe Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor, cu puncte de informare preventivă.

În aceeași zonă, lângă Biserica Catolică, va fi organizată o expoziție de tehnică de intervenție, unde vor fi prezentate echipamentele utilizate în misiunile de salvare.

„Ziua Pompierilor este un moment de reflecție asupra valorilor noastre – curaj, solidaritate și spirit de sacrificiu – și o ocazie de a arăta comunității ce înseamnă munca noastră dincolo de uniformă. Îi invităm pe toți, de la mic la mare, să ne fie alături la aceste evenimente,” a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată.